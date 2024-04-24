بعد هدف يامين جمال الملغى في مرمى الريال.. برشلونة يلجأ إلى القضاء

بقلم: يورونيوز

قرر نادي برشلونة اللجوء إلى القضاء المدني بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبه بالحصول على الصور والتسجيلات الصوتية بين حكم المباراة والمساعدين في غرفة (الفار)، في المباراة التي جمعته بريال مدريد.

اعلان

وكان النادي قد طالب الاتحاد الإسباني بجميع الصور وتسجيلات الفيديو والمحادثة التي دارت بين الحكم ومساعده في تقنية الفيديو، بعد جدل أثارته كرة اللاعب لامين جمال التي أبعدها حارس الريال الأوكراني لونين، لكن الكرة بدت وكأنها عبرت خط المرمى.

وخسر نادي برشلونة هذه المباراة أمام ريال مدريد 3-2، مساء الأحد الماضي على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مبارايات الجولة 32 من الليغا.

وقال رئيس نادي برشلونة في اليوم التالي للمباراة، خوان لابورتا، إن النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة خطأ، ووصف الهدف الذي لم يتم احتسابه بـ"الهدف الشبح".

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه يرفض تقديم مثل هذه الصور، وإنه ليس على استعداد لتقديم استثناء وقبول طلب نادي برشلونة، مؤكدًا أنه لا يقدم مثل هذه المواد للأندية.

وكشفت محطة الإذاعة الكتالونية "آر إيه سي 1″، أن نادي برشلونة قام بالفعل باتخاذ قرار اللجوء إلى المحكمة بعد رفض الاتحاد الإسباني طلبه. وقالت "آر إيه سي1" إن هدف إدارة البرسا هو "أن تجبر المحكمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تسليم جميع الصور والتسجيلات الصوتية للكلاسيكو من خلال حكم قضائي".

ويتصدر ريال مدريد الدوري بفارق 11 نقطة قبل ست جولات فقط من نهاية الموسم.