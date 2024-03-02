شاهد: عائلة باندا عملاقة تغادر إسبانيا إلى الصين

بقلم: يورونيوز

عادت دببة باندا من الفصيل العملاق إلى الصين في محاولة لزيادة تكاثرها حيث أنها مهددة بالانقراض.

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ومن المقرر أن يتم إرسال زوجين من الباندا يعيشان حالياً في حديقة حيوان في مدريد إلى موطنهما في الصين في محاولة لمساعدتهما على التكاثر.

وسيتم إرسال هوا زوي با، 20 عاماً، وبنغ شينغ، 23 عاماً، إلى قاعدة تشنغدو لتربية الباندا العملاقة في جنوب غرب الصين للمشاركة في برنامج تربية.

ويعيش زوجا الباندا في مدريد منذ عام 2007. وسيتم استبدالهما بباندا جديد أرسلته الجمعية الصينية للحياة البرية.

وستبقى الدببة الصغار الثلاثة الذين ولدت لدى الزوجين في مدريد.

ومن الجدير بالذكر أن الموطن الأصلي للباندا العملاقة وسط الصين ويتم إعارتها إلى حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم كجزء من برنامج الحفاظ عليها.