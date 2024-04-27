اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

ينظم الحوثيون احتجاجات كل يوم جمعة تقريبًا، نصرة للفلسطينيين منذ شن إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

اعلان

انضم عشرات الآلاف من اليمنيين إلى مظاهرة الجمعة في صنعاء، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهتف المتظاهرون بشعارات، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية واليمنية والرشاشات واللافتات.

ويهاجم الحوثيون سفنًا في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قائلين إنهم يريدون إجبار إسرائيل على إنهاء هجومها على قطاع غزة. وقد أطلق الحوثيون أيضاً صواريخ باتجاه إسرائيل، غير أنه كان يتم على الأرجح اعتراضها.