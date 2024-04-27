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شاهد: فرق الإطفاء تستمر في إخماد حريق اندلع بمأوى للمشردين في البرازيل

احتراق مبنى المشردين في البرازيل
احتراق مبنى المشردين في البرازيل Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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واصلت فرق الإطفاء العمل يوم السبت في مأوى للمشردين احترق يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في بورتو أليغري بالبرازيل.

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 واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم في المبنى المكون من ثلاثة طوابق، والذي يوفر مساكن بأسعار معقولة في غرف فردية وكان متعاقدًا مع حكومة البلدية لإيواء الأشخاص الضعفاء والمشردين.

وقالت إدارة الإطفاء بولاية ريو غراندي دو سول إن المنشأة كانت تفتقر إلى الترخيص المناسب وخطة مكافحة الحرائق الطارئة.

وقالت السلطات المحلية إن ثمانية من بين 11 شخصًا تم إنقاذهم من الحريق ما زالوا في المستشفى، ولا يزال اثنان منهم في حالة خطيرة ولكن ليس هناك خطر على حياتهم.

وفي يوم السبت، كان من الممكن رؤية سكان الفندق وهم يشاهدون حطام المبنى من الجانب الآخر من الشارع.

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