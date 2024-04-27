بينهم 5 أمريكيين.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل سبعة يهود حاولوا إدخال مساعدات إلى غزة

بقلم: يورونيوز

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سبعة أشخاص صباح الجمعة خلال احتجاج بالقرب من معبر بيت حانون (يسمى إسرائيليًا بمعبر إيريز) على الحدود بين إسرائيل وغزة، وهم جزء من مجموعة تحاول توصيل الإغاثة للفلسطينيين في القطاع.

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ومن بين المعتقلين أييليت والدمان، وهي كاتبة يهودية أمريكية إسرائيلية المولد. وكانت واحدة من سبعة أشخاص اعتقلوا في الاحتجاج، الذي نظمته منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، وواحدة من خمسة أمريكيين.

وقال المنظمون إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم قبل يوم السبت، لكن والدمان لا تزال محتجزا في مركز الشرطة في عسقلان.

وأعرب مايكل شابون، زوج والدمان، وهو روائي مشهور أيضًا، عن قلقه بشأن وضعها.

ونشرت صورة زوجته أثناء اعتقالها وقال: "لقد كانت هناك بصحبة مجموعة من الحاخامات الأمريكيين لتظهر للعالم، لشعب غزة، وزملائهم اليهود في إسرائيل، وفي جميع أنحاء العالم ما تعلمه اليهودية: العدالة، والمحبة، والسلام، والرحمة، التحرير"، على حد تعبيره.

في الفيديو الذي نشرته شابون، تظهر والدمان وهي تحمل كيسا من الأرز وهي تسير نحو معبر إيريز، على الحدود الشمالية بين غزة وإسرائيل، قبل أن يعترض شرطي طريقها ويعمل على اعتقالها.

ومن بين الأمريكيين الآخرين الذين تم اعتقالهم الحاخام أليسا وايز، مؤسس حاخامات من أجل وقف إطلاق النار؛ الحاخام ألانا ألبرت، حاخام تجمعي في منطقة ديترويت؛ إيلانا سومكا، ناشطة وطالبة حاخامية منذ فترة طويلة؛ وكوبي سنيتز، عالم رياضيات.

وقالت ميريام ميسينجر، المتحدثة باسم حاخامات من أجل وقف إطلاق النار، إن المنظمين اتصلوا بالسفارة الأمريكية بشأن الاعتقالات.