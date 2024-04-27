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عاجل. حرب غزة في يومها الـ 204: لا بوادر تهدئة تلوح في الأفق وقصف إسرائيلي عنيف على مخيم النصيرات

إسرائيل تحشد دباباتها ومدرعاتها على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة
إسرائيل تحشد دباباتها ومدرعاتها على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 204 دون أي بوادر تشير إلى إمكانية التوصل إلى تهدئة في القريب العاجل أو اتفاق لوقف إطلاق النار، يضع حدًا لمأساة أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون منذ أشهر في واقع مأساوي يزداد ترديًا يومًا بعد يوم.

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وفي وقت تحشد فيه إسرائيل دباباتها ومدرعاتها على طول الحدود الجنوبية للقطاع فيما يشير إلى استعداداتها لاجتياح رفح المدينة التي تؤوي أكثر من 1,4 مليون فلسطيني، تمطر طائراتها الحربية سماء غرب خان يونس وشرق مخيم النصيرات بالقذائف موقعة عشرات القتلى.

**أبرز تطورات  اليوم الـ204 من الحرب الإسرائيلية على غزة لحظة بلحظة **

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