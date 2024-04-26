في مؤشر على اجتياح رفح.. إسرائيل تحشد دباباتها ومدرعاتها على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة

بقلم: يورونيوز

يقوم الجيش الإسرائيلي بحشد عشرات الدبابات والمدرعات العسكرية على طول حدوده مع جنوب قطاع غزة استعدادا للعملية العسكرية في مدينة رفح الحدودية التي يتجمع فيها حوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني.

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تمركزت الدبابات وناقلات الجند المدرعة بالقرب من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي الجمعة بجوار رفح.

وتزعم إسرائيل أن رفح هي آخر معقل لحماس في غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، ويتوعد رئيس وزارئها بنيامين نتنياهو باجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نتنياهو قد تعهد بغزو رفح الواقعة على طول الحدود المصرية، كجزء من خطته المزعومة لتدمير حركة حماس.

وتضم رفح نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة الذين نزحوا من كافة أنحاء القطاع.