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تقرير: 30 جنديا إسرائيليا يرفضون الاستعداد لعملية اجتياح رفح

جنود إسرائيليون يلتقطون صورة على حدود قطاع غزة
جنود إسرائيليون يلتقطون صورة على حدود قطاع غزة Copyright Tsafrir Abayov/AP
Copyright Tsafrir Abayov/AP
بقلم:  يورونيوز
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رفض نحو 30 جنديا إسرائيليا في قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين أوامر بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، الأحد.

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وأوضحت القناة أن الجنود رفضوا أوامر الاستعداد وقالوا أنهم لن يلتزموا بالأوامر العسكرية لأنهم "لم يعودوا قادرين على ذلك".

وأفاد التقرير إلى أن رفض الجنود يعكس "حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أكثر من 6 أشهر من القتال".

ووفقا للتقرير فإن القادة العسكريين الإسرائيليين لن يجبروا عناصر الاحتياط على المشاركة في العملية المرتقبة لأن مشاركتهم ليست محورية في الخطط العسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس أركانه، هرتسي هليفي، أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة خاصة الخطط العملياتية لاجتياح رفح البري.

المصادر الإضافية • القناة 12 الإسرائيلية

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