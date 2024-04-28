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صدمتها مئات الاتصالات "الصعبة" في 7 أكتوبر.. انتحار موظفة إسرائيلية في نجمة داوود الحمراء

جندي إسرائيلي يعانق شريكته بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جندي إسرائيلي يعانق شريكته بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تفيد الأنباء بأن الموظفة الإسرائيلية التي كانت تعمل في مركز اتصالات تابع لخدمة الطوارئ شنقت نفسها في بيتها برمات غان.

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قالت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن موظفة إسرائيلية في خدمة نجمة داوود الحمراء للطوارئ انتحرت.

وأفادت التقارير بأن الموظفة كانت تعمل في "مركز الاتصالات الوطني التابع لنجمة داوود الحمراء، وتلقت في يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر -أي اليوم الذي نفذت فيه الفصائل الفلسطينية هجومها غير المسبوق على إسرائيل – مئات المكالمات التي وُصفت بالصادمة.

وأضافت بأن الموظفة كانت في ذلك اليوم في الخدمة وتلقت العديد من الاتصالات "الصعبة". ولم تذكر التقارير اسم الموظفة التي أنهت حياتها. لكنها ذكرت أنه عُثر عليها مشنوقة في منزلها في مدينة رمات غان الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تداولت قبل أسابيع قليلة نقلًا عن أحد الناجين الإسرائيليين من احتفال "نوفا" الذي أقيم في غلاف غزة في ما يُعرف بعملية "طوفان الأقصى" بأن حوالي 50 شخصًا من الناجين من العملية قد انتحروا.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قبل حوالي أسبوعين بأن أكثر من 100 مجندة إسرائيلية رفضن العمل في وحدة المراقبة بالجيش، إثر صدمة هجوم حماس على قواعد عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

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