أسير إسرائيلي لدى حماس يوجه رسالة لحكومة نتنياهو وهو يبكي ويقول "إلى متى.. نشعر أنكم تخليتم عنا"

بقلم: يورونيوز

اشارت القسام في الفيديو المسجل إلى أن "الضغط العسكري الذي يقوم به الاحتلال أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت، مشهدا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين لديها، يحذران من تداعيات القصف على حياتهم ويطالبان بمواصلة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو للدفع نحو صفقة تبادل جديدة.

واشارت القسام في الفيديو المسجل إلى أن "الضغط العسكري الذي يقوم به الاحتلال أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وقال كيث سيغال 64 عاما من كفار عزة "لدي ذكريات جميلة جدا من عيد الفصح في العام الماضي الذي احتفلنا فيه معا.. أنا آمل جدا بأن نحظى بأفضل مفاجأة يمكن أن تحصل"، قبل أن ينهار بالبكاء.

ومن ثم ظهر الأسير عومري ميران 47 عاما من كيبوتس ناحل عوز، وهو يقول "هذا العام لم نتمكن من الاحتفال في أي عيد معا بسبب هذه الحرب الشنيعة.. أنا آمل بأن نتمكن على الأقل من الاحتفال معا في عيد الاستقلال المقبل".

وبعد أن التقط أنفاسه، تابع سيغال، "نحن هنا في خطر في ظل القصف، وهذا أمر مخيف ومرعب، نعيشه منذ وقت طويل، وأنا أتساءل حتى متى؟".

وأردف الأسير الإسرائيلي قائلا "أحيانا نشعر بأنكم قد تخليتم عنا"، مضيفا "أطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات، من أجل التوصل إلى صفقة قريبة.. فنحن نشعر بالممطالة، وأن الصفقة قد استغرقت وقتا طويلا جدا".

بدوره، أكد ميران أنه "آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

هذا وطالب الأسيران المتظاهرين الإسرائيليين ببذل المزيد من الجهد والضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراحهم ومواصلة المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة، وفق تعبيره.