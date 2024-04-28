إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويخلف أضرارا جسيمة في قوانغتشو بجنوب الصين

بقلم: يورونيوز

ضرب إعصار قوي مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، مساء السبت، مخلفًا خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 140 مبنى متضرراً، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن الإعصار ضرب حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. في منطقة باييون في قوانغتشو، وهي مدينة مترامية الأطراف ومركز صناعي بالقرب من هونغ كونغ.

وأظهرت مقاطع الفيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سماء المدينة، وقد غطتها سحب عاصفة داكنة في فترة ما بعد الظهر، والحطام المتناثر في الهواء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن الإعصار تسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح، كما ألحق أضرارًا جسيمة بأكثر من 140 مبنى، بما في ذلك المنازل والمنشآت التجارية.

مع استمرار تقييم السلطات الصينية للأضرار الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، مساء السبت، تم إصدار تحذيرات من إعصار محتمل في أجزاء أخرى من المدينة.

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الصينية، فقد تشهد بعض المناطق في قوانغتشو رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة في الأيام المقبلة.

وتم نصح السكان في المناطق المتضررة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

وقامت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة قوانغتشو خلال زيارة رسمية للصين في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أقامت المدينة، التي كانت تعرف سابقًا باسم كانتون، مؤخرًا معرض كانتون، وهو معرض رئيسي للتصدير والاستيراد يجذب المتسوقين من مختلف أنحاء العالم.

في سبتمبر 2023، ضرب إعصاران مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العديد بجروح.