شاهد: "منازل سويت بالأرض".. أعاصير تضرب الغرب الأوسط الأمريكي وتُلحق أضرارا جسيمة في نبراسكا وأيوا

بقلم: يورونيوز

اجتاحت سلسلة من الأعاصير العنيفة أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، مما أدى إلى أضرار جسيمة وتعطيل واسع النطاق في ولايتي نبراسكا وأيوا.

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ووردت تقارير عن عدة أعاصير ضربت هاتين الولايتين منذ يوم الجمعة 26 أبريل، حيث خلفت وراءها دمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية.

وأفادت رئيسة الإطفاء في أوماها، كاثي بوسمان، لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن طواقم الإنقاذ عثرت على "أضرار جسيمة" عندما وصلت إلى أحد أحياء إلكورن، وهي ضاحية شمال غرب أوماها، مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن العديد من المنازل قد سويت بالأرض، وتعرضت أخرى لأضرار جسيمة.

أما في ولاية أيوا، فقد ألحق الطقس العاصف دمارا واسعا بعشرات المنازل، مما دفع حاكم الولاية كيم رينولدز إلى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة بوتاواتامي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أيضًا تحذيرات من الإعصار في أجزاء من كانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس.