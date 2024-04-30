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"أنتِ مجرمة حرب".. مؤيدة لفلسطين تصرخ غاضبة في وجه رئيسة المفوضية الأوروبية

مؤيد فلسطيني غاضب يصرخ على رئيس المفوضية الأوروبية
مؤيد فلسطيني غاضب يصرخ على رئيس المفوضية الأوروبية Copyright یورونیوز
Copyright یورونیوز
بقلم:  Farhad Mirmohammadsadeghi
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هذا المقال نشر باللغة الفارسية

سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان ديرلين إلى ماستريخت في هولندا يوم الاثنين 29 نيسان/أبريل، للمشاركة في مناظرة مع سبعة من منافسيها على أبواب الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وواجهت احتجاجات من المؤيدين الفلسطينيين ضد سياساتها بشأن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.

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إحدى المتظاهرات الغاضبات من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، خاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان ديرلاين وصاحت فيها قائلة: "هذه ليست ديمقراطية، السيدة فون ديرلاين، أنت مجرمة حرب. لقد مات 15 ألف طفل... السيدة فون دير لاين، 15 ألف وأنت تضحكين فقط".

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو 2024 في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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