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عملية أوروبية مشتركة لإيقاف تاجر أسلحة دولي وُصِفَ بأنّه ''هدف ذو قيمة عالية''

توقيف تاجر أسلحة في عملية أوروبية مشتركة - الصورة صف من بنادق مختلفة من طراز AR-15 معروضة للبيع في ميدان ”فايرنغ لاين“ الداخلي ومتجر للأسلحة في أورورا، كولورادو.
توقيف تاجر أسلحة في عملية أوروبية مشتركة - الصورة صف من بنادق مختلفة من طراز AR-15 معروضة للبيع في ميدان ”فايرنغ لاين“ الداخلي ومتجر للأسلحة في أورورا، كولورادو. Copyright Alex Brandon/AP
Copyright Alex Brandon/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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نجحت الأجهزة الأمنية الأوروبية في توقيف مشتبه به رئيسي في تجارة الأسلحة، خلال عملية عابرة للحدود نسقتها وكالاتان هما: يوروبول Europol ويوروجست Eurojust.

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 وكشفت التحقيقات أن المعتقل هو مواطن بولندي، يشتبه بأنه يعمل على تزويد شبكات إجرامية بالأسلحة في دول أوروبية عدة.

وقد وصفت المصادر الأمنية المعتقل بأنّه ''هدف ذو قيمة عالية'' بعد أن تأكدت من أنه كان يزود شبكات إجرامية تنشط في ألمانيا وبولندا بأسلحة غير مشروعة، وبعد مصادرة أسلحة استُخدمت في عمليات سابقة في بلجيكا، وألمانيا وليتوانيا والسويد.

وقد حجزت السلطات البولندية، خلال عملية تفتيش منزل المشتبه به، كميات من الأسلحة والذخائر المخزنة تحت الأرض.

فيما شارك في العملية رجال أمن من النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والسويد، واعتُقل المشتبه به متلبساً بحمل أسلحة تم اقتناؤها من النمسا.

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كما كشف المحققون السويديون، من خلال التعاون الدولي، أن عصابة عنيفة كانت تستخدم الأسلحة النارية اشترتها من المشتبه به لتنفيذ عمليات قتل مأجورة. وألقي القبض على الرجل المعتقل، وهو مواطن بولندي، بينما كان يحمل أسلحة حصل عليها في النمسا.

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