الولايات المتحدة: مقتل 4 ضباط شرطة في مواجهة استمرت 3 ساعات في كارولينا الشمالية

بقلم: يورونيوز

ضباط الشرطة كانوا ينفذون أمراً بتوقيف أحد المجرمين المطلوبين للعدالة.

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قتل أربعة ضباط من الشرطة الأمريكية وأصيب أربعة آخرون أثناء تنفيذهم لمذكرة توقيف بحق مطلوب لحيازته السلاح يوم الاثنين في ولاية كارولينا الشمالية.

وقال جوني جينينغز، قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ، إن المشتبه به المطلوب أطلق النار على الضباط بمجرد اقترابهم من المنزل، ما أدى إلى مقتله في الفناء الأمامي. لكن شخصًا آخر أطلق النار من داخل المنزل.

واستمرت المواجهات بحسب الشرطة لثلاث ساعات تدخلت فيها مدرعات تابعة للشرطة، وتم العثور على شاب يبلغ 17 عامًا وامرأة داخل المنزل، حيث تحقق الشرطة حاليًا معهما.