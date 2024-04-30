تجمع احتجاجي أمام مقر أولمبياد باريس 2024 للمطالبة بحظر مشاركة إسرائيل

بقلم: يورونيوز

في أعقاب الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، يقول المحتجون إن الوفد الإسرائيلي يجب أن يتنافس تحت راية محايدة كما هو الحال بالنسبة للرياضيين الروس.

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تجمع مئات المحتجين أمام مقر لجنة تنظيم أولمبياد باريس 2024 يوم الثلاثاء، للمطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الصيف.

وقال العضو في المنظمة الأوروبية الفرنسية (Euro-Palestine NGO) نيكولا شاهشاهاني لوكالة أسوشيتد برس من سان دوني، شمال باريس: "يسعدني أن أقارن بين ما حدث في الألعاب الأولمبية منذ عقود، عام 1964 على سبيل المثال، عندما طُردت جنوب أفريقيا العنصرية من الألعاب الأولمبية بسبب عنصريتها العلنية".

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون: "قاطعوا إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية" ولوحوا بالعلم الفلسطيني أمام مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد، حيث انتشرت الشرطة في المكان.

وانتقد شاهشاهاني طريقة تعامل اللجنة المنظمة مع الوضع، قائلًا إنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من 4 أيام ليقرروا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية، "بينما نحن الآن نشاهد بأعيننا ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث حصيلة عدد الضحايا تزيد عن 40 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل فإن الأمر يسير كالمعتاد، وهم مستعدون لاستقبال الوفد الإسرائيلي".