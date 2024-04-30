EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

تجمع احتجاجي أمام مقر أولمبياد باريس 2024 للمطالبة بحظر مشاركة إسرائيل

متظاهرون يطالبون بمقاطعة إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية يتظاهرون أمام مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس. 2024/04/30
متظاهرون يطالبون بمقاطعة إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية يتظاهرون أمام مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس. 2024/04/30 Copyright AP Photo/Alexander Turnbull
Copyright AP Photo/Alexander Turnbull
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

في أعقاب الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، يقول المحتجون إن الوفد الإسرائيلي يجب أن يتنافس تحت راية محايدة كما هو الحال بالنسبة للرياضيين الروس.

اعلان

تجمع مئات المحتجين أمام مقر لجنة تنظيم أولمبياد باريس 2024 يوم الثلاثاء،  للمطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الصيف.

وقال العضو في المنظمة الأوروبية الفرنسية (Euro-Palestine NGO) نيكولا شاهشاهاني لوكالة أسوشيتد برس من سان دوني، شمال باريس: "يسعدني أن أقارن بين ما حدث في الألعاب الأولمبية منذ عقود، عام 1964 على سبيل المثال، عندما طُردت جنوب أفريقيا العنصرية من الألعاب الأولمبية بسبب عنصريتها العلنية".

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون: "قاطعوا إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية" ولوحوا بالعلم الفلسطيني أمام مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد، حيث انتشرت الشرطة في المكان.

وانتقد شاهشاهاني طريقة تعامل اللجنة المنظمة مع الوضع، قائلًا إنهم لم يحتاجوا إلى أكثر من 4 أيام ليقرروا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية، "بينما نحن الآن نشاهد بأعيننا ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة،  حيث حصيلة عدد الضحايا تزيد عن 40 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل فإن الأمر يسير كالمعتاد، وهم مستعدون لاستقبال الوفد الإسرائيلي".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

العدل الدولية تحسم دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بقضية تسليح إبادة غزة: لا نستطيع فرض تدابير مؤقتة

متطوعون يوزعون الطعام في مخيم المواصي للنازحين الفلسطينيين في غزة

الاحتجاجات تتصاعد ضد الحرب في غزة.. عشرات الطلبة يتحصنون في قاعة هاملتون بجامعة كولومبيا

احتجاجات باريس فرنسا إسرائيل الألعاب الاولمبية رياضة