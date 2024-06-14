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أولمبياد ألعاب الفيديو قد ترى النور قريبًا

الحلقات الأولمبية تظهرعلى برج إيفل يوم الجمعة 7 يونيو 2024 في باريس.
الحلقات الأولمبية تظهرعلى برج إيفل يوم الجمعة 7 يونيو 2024 في باريس. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) الجمعة، عن خططها لإنشاء أولمبياد ألعاب الفيديو، وذلك في خطوة هامة لجذب واستقطاب الشباب وتعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي.

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ومن المقرر، أن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بطرح هذه الفكرة على أعضائها للحصول على الموافقة خلال اجتماعهم المرتقب في باريس الشهر المقبل، عشية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن أنها في "مناقشات متقدمة مع مضيف محتمل" للأولمبياد، سيتم الكشف عن هويته لاحقا.

وقال رئيسها الألماني توماس باخ في تصريح نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية خطوة كبيرة إلى الأمام في مواكبة وتيرة الثورة الرقمية".

وتستمد خطط اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاق أولمبياد ألعاب الفيديو زخمها من أسبوع الرياضات الإلكترونية الأولمبية الذي أقيم في سنغافورة عام 2023.

حقق هذا الحدث بـالنجاح الباهر، وجمع مزيجا فريدا من المحاكاة الرياضية الحقيقية وألعاب الفيديو التقليدية.

وجذب هذا المزيج المبتكر جمهورا شابا، وشكلت الفئة العمرية بين 13 و 34 عاما 75% من المشاهدين المتفاعلين.

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