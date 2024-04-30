أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين

بقلم: يورونيوز

ذكر موقع أكسيوس أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين، بارتكاب جرائم حرب، خشية أن يعرض ذلك اتفاق تبادل الرهائن مقابل الهدنة بين إسرائيل وحماس للخطر.

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وأفادت التقارير أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم من المحكمة إذا أصدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق المتعلق بالهدنة والرهائن بين إسرائيل وحماس.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، الاثنين، أنه يجري العمل بالفعل على تشريع أمريكي بشأن مذكرات الاعتقال المبلغ عنها، وأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وهو جمهوري من ولاية تكساس، يتوقع مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

وانتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نية المحكمة الجنائية الدولية المحتملة إصدار "مذكرات اعتقال لا أساس لها ولا شرعية" تتعلق بجرائم حرب مزعومة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ومن المقرر مناقشة مسألة أوامر الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في اجتماع الكابينت بعد ظهر الثلاثاء، حيث ستتصدر جدول الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن البند أضيف متأخراً، وأن نتنياهو نفسه سيقدم عرضاً حول هذا الموضوع.

وقال التقرير إن دول مجموعة السبع تعمل، من خلال حملة هادئة، لإثناء المحكمة عن إصدار أوامر الاعتقال، دون تحديد الدول المشاركة في هذه الجهود.

وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل، الاثنين، إنه إذا أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن ذلك سيؤدي إلى "موجة من معاداة السامية في جميع أنحاء العالم"، يمكن أن يؤدي إلى انهيار صفقة الرهائن المحتملة.

وأوضح المسؤول أن هذا لا يعني أن إسرائيل تهدد بالانسحاب من المحادثات في حالة صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، بل أنه يعكس اعتقاد واشنطن بأن الضغط الدولي على إسرائيل يمكن أن يزيل الضغط على حماس لتقديم التنازلات الضرورية فيما يتعلق باتفاق الهدنة وتبادل الرهائن.