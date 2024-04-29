مع اشتداد حملة مقاطعة إسرائيل.. كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا

بقلم: يورونيوز

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية 108 من فروعها في ماليزيا مؤقتًا، على خلفية المقاطعة التي بدأت ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

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ووفقاً لصحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، الإثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا، ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم، أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

أشارت الصحيفة كذلك إلى أنها فحصت ثلاثة منافذ بيع في كوالالمبور، حيث وجدت لافتات كُتب عليها "مغلقة مؤقتًا". ويعتقد العديد من الماليزيين أن أي شركة أمريكية للوجبات السريعة مرتبطة بإسرائيل بما في ذلك كنتاكي، حسب الصحيفة.

ويوجد أكثر من 600 مطعم كنتاكي في ماليزيا، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.

البروفيسور محمد نظري إسماعيل، رئيس فرع مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا، قال إنه منذ بدء المقاطعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، غيّرت KFC استراتيجية علاماتها التجارية، ووضعت لافتات على لوحات قوائم الطعام الخاصة بها، ووزعت منشورات زعمت فيها أنها مملوكة لشركة تابعة لحكومة ولاية جوهر.

وتواجه كنتاكي وعدد قليل من العلامات التجارية الأخرى التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة مثل ستاربكس وماكدونالدز، حملات مقاطعة منذ بدء الحرب على غزة.

وتعتبر حركة المقاطعة الماليزية جزءًا من حركة "مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات BDS" الدولية التي أطلقتها منظمات فلسطينية للمجتمع المدني في 2005.

وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

تداعيات المقاطعة

والشهر الماضي، رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات تتهمها بدعم إسرائيل.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان حينها: إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفقًا للقانون"، مؤكدة أنها "لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أقرت "ستاربكس ماليزيا" بأثر المقاطعة على السلسلة الأميركية التي تمتلك 400 فرع في هذا البلد الآسيوي، كما أبلغت الشركة العملاقة عن حوادث عنف، وتضرر في بعض متاجرها المنتشرة في كوالالمبور وخارجها.

وأكدت إدانتها لمظاهر العنف وإزهاق أرواح الأبرياء وكل خطابات الكراهية ودعوات السلاح، على حد تعبيرها.