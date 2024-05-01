منحته 3 آلاف جنيه إسترليني.. بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

بقلم: يورونيوز

رحلت بريطانيا لاجئًا من أصول إفريقية إلى رواندا يوم الاثنين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

اعلان

وكان البرلمان البريطاني قد أقر قانونًا تستطيع الحكومة من خلاله ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن اللاجئ الذي قبل عرضًا بأخذ مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل ترحيله إلى رواندا، كان قد وصل إلى الأراضي البريطانية بصورة نظامية، لكن طلب اللجوء الذي تقدم به تم رفضه.

ولدى الحكومة البريطانية خطة موازية لقانون "ترحيل المهاجرين" الذي اقره البرلمان، تمنح من خلالها المهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى رواندا بصورة طوعية مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني.