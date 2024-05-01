EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

منحته 3 آلاف جنيه إسترليني.. بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

نزل الأمل، وهو أحد المواقع المتوقع إيواء بعض طالبي اللجوء المقرر إرسالهم من بريطانيا إلى رواندا،
نزل الأمل، وهو أحد المواقع المتوقع إيواء بعض طالبي اللجوء المقرر إرسالهم من بريطانيا إلى رواندا، Copyright Evelyn Hockstein/AP
Copyright Evelyn Hockstein/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

رحلت بريطانيا لاجئًا من أصول إفريقية إلى رواندا يوم الاثنين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

اعلان

وكان البرلمان البريطاني قد أقر قانونًا تستطيع الحكومة من خلاله ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن اللاجئ الذي قبل عرضًا بأخذ مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل ترحيله إلى رواندا، كان قد وصل إلى الأراضي البريطانية بصورة نظامية، لكن طلب اللجوء الذي تقدم به تم رفضه.

ولدى الحكومة البريطانية خطة موازية لقانون "ترحيل المهاجرين" الذي اقره البرلمان، تمنح من خلالها المهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى رواندا بصورة طوعية مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السلطات تجلي السكان بعد ثوران بركان جبل روانغ في إندونيسيا

جامعة أمريكية توافق على إعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل مقابل إنهاء احتجاج الطلاب

شاهد: طلاّب يرفعون اسم الطفلة الفلسطينية "هند" على مبنى تاريخي بجامعة كولومبيا.. والحراك يتسع

أزمة المهاجرين ريشي سوناك بريطانيا رواندا الهجرة غير الشرعية