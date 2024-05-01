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جامعة أمريكية توافق على إعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل مقابل إنهاء احتجاج الطلاب

إزالة الخيم واللافتات من باحة الجامعة بعد التوصل إلى الاتفاق
إزالة الخيم واللافتات من باحة الجامعة بعد التوصل إلى الاتفاق Copyright David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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وفي المقابل يقوم الطلاب بإزالة خيم الاحتجاج من الحرم الجامعي.

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توصلت جامعة براون في رود آيلاند، إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية النخبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، توافق الجامعة بموجبه على إعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.

وفي المقابل يقوم الطلاب بإزالة خيم الاحتجاج من الحرم الجامعي.

وقالت رئيسة الجامعة، كريستينا باكسون، إن الطلاب سيفككون خيامهم واتفقنا "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأيّ أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".

ومن المقرر أن تصوت الجامعة على سحب الاستثمارات من الشركات التابعة لإسرائيل في اجتماعها الذي ستعقده في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

في هذه الأثناء تحاول جامعات أخرى فض الاعتصامات التي نظمها الطلبة المؤيدين للفلسطينيين بطرق مختلفة.

وفي أحدث تطور، استعانت جامعة كولومبيا في نيويورك بالشرطة من أجل فض اعتصام طلاب تحصنوا في إحدى قاعاتها منذ يوم أمس، واقتحمت شرطة نيويورك الجامعة واعتقلت العشرات من الطلاب.

المصادر الإضافية • وكالات

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