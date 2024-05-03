شاهد: خلال لقاء جمعه مع ناجين من المحرقة النازية.. نتنياهو يتعهد بإعادة المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

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وأعلن نتنياهو في لقاء مع ناجين من المحرقة في القدس، أنهم نجحوا (حكومة الحرب) في إعادة نصف الرهائن، وأنهم مصممون على إعادة الجميع، سواءً كانوا أحياء أم أموات.

وتقول إسرائيل، إن حركة حماس تحتجز نحو 100 رهينة ورفات أكثر من 30 آخرين.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ210 دون انفراجة واضحة في صفقة تبادل تؤدي إلى وقف لإطلاق النار مع الحديث عن عودة وفد حركة حماس إلى القاهرة، وتطالب الحركة بضمانات توصل إلى إنهاء الحرب على القطاع.

يأتي هذا وسط مظاهرات عارمة لآلاف الإسرائيليين في مدن مختلفة يطالبون الحكومة بالتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن المحتجزين في غزة.