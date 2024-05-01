السلطات تجلي السكان بعد ثوران بركان جبل روانغ في إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً في مقاطعة شمال سولاويزي على بعد حوالي 95 كيلومتراً شمال شرق مطار سام راتولانجي الدولي في مانادو، عاصمة المقاطعة.

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أجلت السلطات الإندونيسية السكان من شمال البلاد يوم الأربعاء، بعد ثوران بركان جبل روانغ.

وبقي المئات من السكان ينتظرون في ميناء تاجولاندانج، وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إنه تم نقل 32 طفلاً و56 بالغاً و21 مسناً بشكل مؤقت إلى ميناء مونتي.

ثار بركان جبل روانغ في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ونفث الرماد لمسافة كيلومترين تقريباً في السماء، مما أدى إلى إغلاق أحد المطارات بينمى تغطت القرى المجاورة بالرماد.

وتم رفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى في جزيرة سولاويزي للمرة الثانية من قبل الخدمة الجيولوجية الإندونيسية، بعد أن التقطت أجهزة الاستشعار النشاط البركاني المتزايد. وحثت الوكالة السكان على البقاء على بعد 6 كيلومترات على الأقل من فوهة البركان.

ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً في مقاطعة شمال سولاويزي على بعد حوالي 95 كيلومتراً شمال شرق مطار سام راتولانجي الدولي في مانادو، عاصمة المقاطعة.