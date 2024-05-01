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أقارب الرهائن المحتجين يلتقون بلينكن خارج الفندق الذي يقيم فيه في تل أبيب

أنتوني بلينكن يتواصل مع أهالي الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس خلال مظاهرة تطالب بعودتهم، تل أبيب، 1 مايو، 2024.
أنتوني بلينكن يتواصل مع أهالي الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس خلال مظاهرة تطالب بعودتهم، تل أبيب، 1 مايو، 2024. Copyright Oded Balilty/AP.
Copyright Oded Balilty/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أقارب الرهائن المحتجين يلتقون بلينكن خارج الفندق الذي يقيم فيه في تل أبيب

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تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أهالي وأقارب الرهائن المحتجزين لدى حماس، والذين احتشدوا خارج الفندق الذي يقيم فيه في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عنهم. وهذه هي الزيارة السابعة التي يقوم بلينكن للمنطقة منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر. وتأتي هذه الزيارة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يمكن أن يحول دون توغل إسرائيلي في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ ملايين الفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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