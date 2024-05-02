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تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان Copyright Hadi Mizban/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Hadi Mizban/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أشار فيدان إلى أن تركيا ستقدم طلبًا رسميًا للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده قررت الانضمام رسميًا إلى الدعوى القانونية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أشار فيدان إلى أن تركيا ستقدم طلبًا رسميًا للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح فيدان قائلا: "نأمل بهذه الخطوة أن تتحرك الإجراءات في محكمة العدل الدولية في الاتجاه الصحيح".

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على غزة.

وتنفي إسرائيل بشدة أن تكون أفعالها، التي شملت الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف وحصار المساعدات الإنسانية، بمثابة انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية.

من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصرفات إسرائيل بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية، مؤكدا أن حماس، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هي جماعة تقاتل من أجل تحرير أراضيها وشعبها.

المصادر الإضافية • أب

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