بقلم: يورونيوز

ارتفع عدد القتلى إلى 48 شخصًا مع استمرار جهود البحث في جنوب الصين اليوم الخميس، بعد انهيار جزء من طريق سريع في منطقة جبلية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 سيارة في منحدر.

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ووقع انهيار لجزء من الطريق بطول 18 مترا بالقرب من مدينة ميتشو على طريق ميتشو - دابو السريع في مقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين، بعد عدة أيام من تعرض المنطقة لهطول أمطار غزيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا ضجيجا عاليا ورأوا حفرة بعرض عدة أمتار مفتوحة خلفهم بعد أن مروا بجزء من الطريق كان على وشك الانهيار.

وقال عمدة مدينة ميتشو وانغ هوي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من بعد الظهر إن البحث لا يزال جارياً. وأضاف أنه لم يتم العثور على أجانب بين الضحايا.

وقد أعاقت الأمطار وانزلاق الأرض والحصى على المنحدر أعمال البحث. وتركت الكارثة فجوة منحنية بلون الأرض في المناظر الطبيعية للغابات الخضراء.

وقال ون يونغ دينغ، سكرتير الحزب الشيوعي لمكتب إدارة الطوارئ في ميتشو: "بسبب اشتعال النيران في بعض المركبات المعنية، ازدادت صعوبة عملية الإنقاذ".

وقال: "دفنت معظم المركبات في التربة أثناء عملية الانهيار، حيث غطتها كمية كبيرة من التربة".

وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة لفترات طويلة أدى إلى تشبع التربة في المنطقة "مما جعلها عرضة لكوارث ثانوية أثناء عملية الإنقاذ".

وفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث. وعلى الرغم من أن غوانغدونج معتادة على هطول الأمطار الغزيرة ، إلا أنها كانت غزيرة بشكل غير عاد في الآونة الأخيرة.

وزاد معدل المياه في العديد من المجاري المائية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ بشكل خطير. كما تم تسجيل فيضانات في البلدات والقرى المجاورة.