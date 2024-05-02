شكوى ضد غوغل بعد طردها موظفين احتجوا على تعاقدها مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل شكوى إلى مجلس العمل الأمريكي قالت فيها إن شركة التكنلوجيا طردت بشكل غير قانوني نحو 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.

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الشكوى التي وقُدمت في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، تفيد بأن غوغل بطردها العمال تُخل بحقوقهم، بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.

وقالت غوغل هذا الشهر إنها طردت 28 موظفاً عطلوا العمل في مواقع لم تحددها أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملاً آخرين فُصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل الأدوات العسكرية، وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".

ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.