ترامب: من الممتع مشاهدة شرطة نيويورك وهي تفض اعتصاماً مناصراً للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، إنه كان "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى في جامعة كولومبيا تحصن به طلاب مناصرون للفلسطينيين.

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ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس". وقال ترامب لأنصاره في تجمع انتخابي في ويسكونسن، يوم الأربعاء: "نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية".

وأشاد ترامب بالشرطة لدخولها "هاملتون هول" واعتقال عشرات الأشخاص في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وانتقد قادة الجامعات والرئيس بايدن لتعاملهم مع الاحتجاجات.

وكان ترامب يتحدث عن انتشار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الماضية. واتهم جمهوريون مسؤولي جامعات بغض الطرف عن الخطابات والمضايقات المعادية للسامية، بحسب زعمهم. وقال ترامب "بلداتكم وقراكم ستقبل الآن أفرادا من غزة ومناطق أخرى مختلفة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية عن خطط إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لقبول لاجئين من غزة. وتفاعل الحضور مع تعليقات ترامب بإطلاق صيحات الاستهجان.

وذكرت شبكة سي. بي. إس نيوز أنها حصلت على وثائق حكومية داخلية تظهر أن مسؤولين أميركيين يناقشون خيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين نزحوا جراء الحرب على غزة بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات.

ويقول مساعدون لبايدن إن الرئيس يدعم الاحتجاجات السلمية لكنه يعارض العنف وخطاب الكراهية والترهيب الجسدي، مع التركيز بشكل خاص على إدانة معاداة السامية في حرم الجامعات.

ومنذ أيام يسود توتر في الجامعات الأميركية التي تشهد تظاهرات متزايدة ضد الحرب على قطاع غزة، حيث أوقف مئات الأشخاص، فيما قالت شبكة سي أن أن الأميركية إن 1000 شخص اعتقلوا من أحرام الكليات والجامعات منذ 18 إبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن الاعتقالات تمت في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية على الأقل.