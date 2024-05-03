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مباشر. حرب غزة: قصف إسرائيلي عنيف في وسط وجنوب القطاع ومزيد من الدول تعترف بدولة فلسطين

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مبان سكنية فلسطينية بمدينة رفح
جانب من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مبان سكنية فلسطينية بمدينة رفح Copyright AP Photo/Fatima Shbair, File
Copyright AP Photo/Fatima Shbair, File
بقلم:  يورونيوز
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في حراك الجامعات الأمريكية الداعم لغزة أعلنت جامعة مينيسوتا توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لإنهاء مخيمهم الاحتجاجي

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تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ210 دون انفراجة واضحة في صفقة تبادل تؤدي إلى وقف للإطلاق النار مع الحديث عن عودة وفد حركة حماس إلى القاهرة وتطالب الحركة بضمانات لإنخاء الحرب على القطاع، وسط ذلك تستمر الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية على جبهات الجنوب والشمال، حراك الجامعات الأمريكية الؤيد لغزة يتمدد ويصل إلى جامعات في المكسيك. 

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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