بقلم: يورونيوز

في حراك الجامعات الأمريكية الداعم لغزة أعلنت جامعة مينيسوتا توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لإنهاء مخيمهم الاحتجاجي

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تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ210 دون انفراجة واضحة في صفقة تبادل تؤدي إلى وقف للإطلاق النار مع الحديث عن عودة وفد حركة حماس إلى القاهرة وتطالب الحركة بضمانات لإنخاء الحرب على القطاع، وسط ذلك تستمر الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية على جبهات الجنوب والشمال، حراك الجامعات الأمريكية الؤيد لغزة يتمدد ويصل إلى جامعات في المكسيك.