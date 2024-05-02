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عاجل. حرب غزة: قصف مكثف على النصيرات وخانيونس والبنتاغون يعلن اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري في غزة

جنود إسرائيليون على حدود غزة
جنود إسرائيليون على حدود غزة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ209 على التوالي، وسط قصف مدفعي عنيف للمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء في مدينة رفح، أوقعت عشرات القتلى ومئات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 بالمائة من الرصيف البحري في غزة، الذي سيُقام قبالة الساحل لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، فيما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أميركي، لم تسمه، قوله إنّ الرصيف البحري سيبدأ باستقبال المساعدات نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ عمليات نقلها إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد مفاوضات التهدئة، تتجه الأنظار إلى رد حركة حماس المرتقب، مع مغادرة وفد الحركة العاصمة المصرية، الاثنين، بعد اجتماع أجراه مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، للتشاور مع قيادات الحركة حول مقترح الهدنة الجديد في قطاع غزة، على أن يعود في وقت قريب لتقديم رد الحركة النهائي.

ورغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية في رفح قائمة وليست مشروطة بأي أمر، فإنه وبشكل مفاجئ ومن دون أسباب أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتسريح بعض جنود من الاحتياط، كان قد تم تعيينهم للمشاركة في عملية رفح المحتملة.

إليكم آخر التطورات:

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الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة حركة حماس هدنة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني