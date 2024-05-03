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شاهد: حلقت لمدة 11 ساعة برفقة سوخوي سو-30.. روسيا ترسل قاذفات نووية في مهمة روتينية بالقرب من ألاسكا

أصدرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية بيانًا متطابقًا أكدت فيه اكتشاف وتتبع أربع طائرات عسكرية روسية تعمل في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا.
أصدرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية بيانًا متطابقًا أكدت فيه اكتشاف وتتبع أربع طائرات عسكرية روسية تعمل في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تُظهر قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف تو-95 ذات القدرة النووية وهي تحلق في مهمة روتينية فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا.

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وقالت الوزارة، إن قاذفتين من النوع نفسه قامتا برحلات جوية استمرت 11 ساعة فوق بحر بيرينغ (يقع بين ألاسكا وروسيا)، وكانتا برفقة طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-30.

وأضافت الوزارة، أن الرحلات الجوية كانت جزءا من مهام عادية وتم تنفيذها بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.

وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) بيانًا أكدت فيه رصد أربع طائرات عسكرية روسية تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا (ADIZ) في 2 مايو 2024.

وأكد البيان أن "الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط الروسي في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يحدث بانتظام ولا ينظر إليه على أنه تهديد".

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