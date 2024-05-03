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وول ستريت جورنال: إسرائيل أمهلت حماس أسبوعاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار أو اجتياح رفح

القيادي بحماس في قطاع غزة يحيى السنوار
القيادي بحماس في قطاع غزة يحيى السنوار Copyright Adel Hana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Copyright Adel Hana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة الجمعة، إن إسرائيل منحت حركة حماس أسبوعاً للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار أو تنفيذ عملية اجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

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وقالت المصادر المصرية للصحيفة، إن الحركة الفلسطينية تسعى للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار مع ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستلتزم به.

كذلك أعرب قادة الحركة الفلسطينية عن تخوفهم من أن المقترح الحالي لا يزال غير واضح ويمنح إسرائيل الوقت لاستئناف قتالها في القطاع.

ولم يرد حتى الآن قادة حماس على المقترح الذي قدمه الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون.

ويدعو مقترح الاتفاق إلى وقف إطلاق النار خلال فترة أولية تصل إلى 40 يوماً، تقوم حماس خلالها بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية في قطاع غزة، مع إمكانية التوصل إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وبعد ذلك، سيتم وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، حيث تتفق حماس وإسرائيل على إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين ووقف ممتد للقتال قد يستمر لمدة عام.

ومن المتوقع أن ترد حماس على الاقتراح بعرض مضاد بدلاً من الرفض التام، بحسب قول المسؤولين المصريين لـ "وول ستريت جورنال".

ولم تعلق واشنطن أو إسرائيل على تقرير الصحيفة الأمريكية.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي سيقتحم رفح بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

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