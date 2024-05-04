بقلم: يورونيوز

مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ211، تتجه الأنظار إلى رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، خصوصاً مع إعلان الحركة أنها سترسل وفدها، اليوم السبت، إلى القاهرة لاستكمال المباحثات، مؤكدةً الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراستها المقترح.

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ميدانياً، واصلت طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعياته غاراتها وقصفها العنيف على مناطق عدة في غزة، وكثفتها على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده خلال يوم واحد.

على الصعيد الإنساني، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن هجوماً عسكرياً إسرائيلياً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، ويزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلاً".

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على المدينة المكتظة، قائلا إن تل أبيب لم تقدم خطة لحماية المدنيين. واتهم حركة حماس بأنها "العقبة الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار.

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