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المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا Copyright Tsafrir Abayov/AP
Copyright Tsafrir Abayov/AP
بقلم:  يورونيوز
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طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة من الجمهور بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس".

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وقال المكتب في البيان: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً، مضيفاً أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".

ولم يذكر البيان جهات بعينها. 

ووفقا لمقال نشره موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي خاصة بعد تصريح المحكمة نيتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تفيد عن ضغط مسؤولي في السلطة الفلسطينية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإقرار أوامر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين.

كما هددت الحكومة الإسرائيلية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى انهيارها.

ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، يعود تاريخها إلى الحرب التي دارت بين إسرائيل وحماس في العام 2014.

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