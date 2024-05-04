شاهد: دمار مروع يلحق بقرية أوكرانية بعد أسابيع من الغارات الروسية

بقلم: يورونيوز

وكان الجيش الأوكراني قد اعترف بسيطرة الجيش الروسي على قرية أوتشيريتين.

اعلان

أظهرت لقطات صورت بواسطة طائرة مسيّرة حجم الدمار الكبير الذي أصاب غالبية المباني والمنازل في قرية أوتشيريتين في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس على لقطات للقرية التي تعرضت لقصف روسي مستمر خلال عدة أسابيع قبل أن يفرض الجيش الروسي سيطرته عليها.

وتُظهر لقطات الطائرات بدون طيار أن العديد من المباني والمنازل قد دمرت، ولا تزال النيران مشتعلة بالكثير منها بعد الهجمات الروسية.

ونزحت الأغلبية العظمى من سكان القرية هرباً من القصف الروسي المتواصل.

وكان الجيش الأوكراني قد اعترف بسيطرة الجيش الروسي على قرية أوتشيريتين.