بقلم: يورونيوز

فيديو: صور جوية تظهر مدى الدمار المرعب في تشاسيف يار بأوكرانيا بعد أشهر من القصف الروسي

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دمار هائل بمدينة تشاسيف يار بعد أشهر من القصف المدفعي الروسي المتواصل. المدينة الاستراتيجية التي تقع شرق أوكرانيا، أصبحت مهجورة بعد أن كانت تضم 12 ألف نسمة. وجميع مبانيها من عمارات ومكاتب حكومية دمرت. وأظهرت مقاطع فيديو لطائرة بدون طيار مشاهد مروعة لمدينة تشاسيف يار، التي تحولت إلى مدينة أشباح، في مشهد يعيد إلى الأذهان الدمار الذي حلّ بمدينتي باخموت وأفديفكا بعد أشهر من القصف الروسي.