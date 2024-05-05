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شاهد: المسيحيون الأرثوذوكس يحتفلون بـ"سبت النور" في روسيا

احتفالات الكنيسة الروسية بسبت النور
احتفالات الكنيسة الروسية بسبت النور Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: المسيحيون الأرثوذوكس يحتفلون بـ"سبت النور" في روسيا

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قاد البطريرك كيريل احتفالات الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية بالسبت المقدس قبيل عيد الفصح الأرثوذكسي في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

وبينما احتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت حول العالم بعيد الفصح في نهاية مارئ – آذار الماضي طبقاً للتقويم الغريغوري، يحتفل المسيحيون الأرثوذوكس بالعيد يوم 5 مايو – أيار.

واحتفل الروس بصنع وأكل الكعك التقليدي بعد أداء طقوس البركة الجماعية عشية عيد الفصح.

يتم خبز الكعك، أو "كوليتش" باللغة الروسية، قبل عدة أيام من عيد الفصح ويتكون من البيض والزبدة والسكر والفانيليا والزبيب والهيل وهي مغطاة بالمكسرات والسكر البودرة.

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