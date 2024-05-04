شاهد: الاحتفال بمراسم "النار المقدسة" في سبت النور بكنيسة القيامة في القدس

بقلم: يورونيوز

احتفل المسيحيون الأرثوذوكس اليوم بسبت النور في كنيسة القيامة في القدس الذي يقع ضمن أسبوع الاحتفالات التي تسبق عيد الفصح.

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ويشهد سبت النور إقامة مراسم "النار المقدسة" داخل كنيسة القيامة، وهو طقس يتم بشكل سنوي منذ أكثر من ألف عام، حيث تُستخدم الشعلة المأخوذة من قبر المسيح طبقاً للمذهب الأرثوذوكسي لإضاءة شموع المؤمنين الحاضرين.

ويخضع مصدر "النار المقدسة" لحراسة سرية مشددة منذ عدة قرون.

ويأتي حفل هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة وتوتر متصاعد مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني من دخول شهرها السابع.

وقال عيسى عساسية، أحد المصلين الذين حضروا المراسم في الكنيسة: "هذا العام حزين للغاية ولكني أتمنى مع نور النار المقدسة من القدس أن يعم السلام في جميع أنحاء العالم".

وأقيمت مراسم يوم السبت قبل عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس هذا العام يوم 5 مايو - أيار.