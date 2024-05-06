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الصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان Copyright JASON LEE/AP
Copyright JASON LEE/AP
بقلم:  Adel Dellal
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من المقرر أن يزور شي جينبينغ المجر بعد فرنسا وصربيا، وذلك في إطار أول زيارة يقوم بها الزعيم الصيني إلى الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات.

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تخطط المجر لتوقيع ما لا يقل عن 16 اتفاقية مع الصين خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى بودابست، التي تستغرق ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لوزير الخارجية بيتر سزيارتو.

ونقل عن سزيارتو قوله عبر بيان للوزارة الاثنين إن الاتفاقيات، التي قد يبلغ مجموعها 18 اتفاقا، حيث لا يزال هناك اتفاقان قيد التفاوض، ستركز على توسيع الفصل المجري من مبادرة الحزام والطريق ليشمل المزيد من مشاريع السكك الحديدية، والطرق والطاقة. وسيقوم الجانبان أيضًا بمراجعة إمكانية التعاون النووي.

ونفى سزيارتو تقريرا سابقا يفيد أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد يسافر إلى مدينة بيكس الجنوبية للإعلان عن استثمار لشركة صناعة السيارات الصينية "غريت وول موتور". وسيضم وفد شي وزراء الخارجية والمالية والتجارة الصينيين.

ومن المقرر أن يزور شي جينبينغ المجر بعد محادثات في فرنسا وتوقف في صربيا، وذلك في إطار أول زيارة يقوم بها الزعيم الصيني إلى الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات حيث من المقرر أن يغادر شي المجر يوم الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ب

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