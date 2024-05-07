الرئيس الصيني يتعهد بـ"عدم نسيان" قصف الناتو لسفارة بلاده في بلغراد قبل 25 عاما

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه لا ينبغي نسيان هجمات الناتو على السفارة الصينية في بلغراد قبل 25 عاما قبل ساعات من زيارته لصربيا في جولة أوروبية.

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وقال شي في مقال نشرته صحيفة "بوليتيكا" الصربية، الثلاثاء "قبل خمسة وعشرين عاما، قصف الناتو السفارة الصينية في يوغوسلافيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين صينيين يجب ألا ننسى ذلك أبدًا.. لن نسمح أبدا لمثل هذا التاريخ المأساوي أن يعيد نفسه".

ويقوم شي بجولة أوروبية في الفترة الممتدة بين 5-10 مايو/أيار الجاري، يزور خلالها فرنسا وصربيا والمجر.

وخلال قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا عام 1999، قتلت الصواريخ الأمريكية ثلاثة صحفيين صينيين في ضربة وصفها البيت الأبيض فيما بعد بأنها خطأ.

أثار مقتل الصحفيين احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في جميع أنحاء الصين.

وقد ذكر مسؤولون صينيون بهجمات الناتو على بلغراد عدة مرات في السنوات الأخيرة، إشارة إلى تضامن بكين مع موقف روسيا بأن استهداف الناتو لحدودها يستلزم الحرب.

وقال شي لنظيره الفرنسي في باريس الاثنين إنه "يعارض الحرب في أوكرانيا لأنها تحمل دولة ثالثة المسؤولية وتشوه صورتها كما تحرض على حرب باردة جديدة".

وتعززت العلاقات بين الصين وصربيا التي لا تعتبر عضوا في الاتحاد الأوروبي، في ولاية شي بالرغم من توتر علاقة بكين مع أوروبا حول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.