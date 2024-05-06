غارات إسرائيلية ليلية تتسبب بمقل 22 فلسطينيا نصفهم نساء وأطفال

بقلم: يورونيوز

تشن القوات الإسرائيلية باستمرار غارات جوية على مدينة رفح منذ نحو سبعة أشهر، وتهدد باجتياحها زاعمة أن رفح هي آخر معقل للمقاتلين من حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

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قتلت القوات الإسرائيلية 22 فلسطينيا على الأقل، من بينهم ست نساء وخمسة أطفال، وذلك خلال شنها غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفق مسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية.

أحد الأطفال الخمسة الذين قتلوا خلال غارات ليل الأحد، لم يتجاوز عمرة الخمس سنوات. وقد قتل تسعة أشخاص على الاقل خلال ضربة جوية واحدة، أصابت منزلا سكنيًا، ونقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى النجار.

ويوجد في المدينة الواقعة على الحدود المصرية أكثر من مليون نازح فلسطيني، دفعتهم الغارات الإسرائيلية المتتالية إلى ان يحتشدوا في ذلك المكان، بزعم الانتقال في كل مرة وفق الرواية الإسرائيلية إلى "مكان آمن".

وتخشى عديد الدول والمنظمات الدولية من خطر اجتياح القوات الإسرائيلية لمدينة رفح، محذرة من وقوع حمام دم بحق الفلسطينيين، الذين زاد عدد وضحاياهم من النساء والأطفال نسبة الثلثين.