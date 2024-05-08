Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

رسمياً.. جزر البهاما تعترف بدولة فلسطين

علم جزر البهاما
علم جزر البهاما Copyright canva
Copyright canva
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

اعلان

وذكر بيان مجلس وزراء جزر البهاما" تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

وأضاف البيان أن جزر البهاما سبق وأن أيدت حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وزارة الخارجية لجزر البهاما مثمنة "مساهمتها بتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

ويذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في الثاني من شهر أيار/مايو الجاري الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان/ابريل الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي تصريحات سابقة له الشهر الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن دولاً أخرى  في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريباً بدولة فلسطين بعد اعتراف جامايكا وباربادوس.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الحرب على غزة| قصف إسرائيلي عنيف على القطاع ومخاوف من "الغزو الأوسع" لرفح

غروسي يطالب إيران باتخاذ "إجراءات ملموسة" لتسريع المفاوضات حول الاتفاق النووي

بيلاروس تستعرض قوتها بمناورات عسكرية نووية وسط تصاعد التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا

حقوق الأمم المتحدة جزر البهاماس سياسة فلسطين