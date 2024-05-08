رسمياً.. جزر البهاما تعترف بدولة فلسطين

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة خارجية جزر البهاما أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

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وذكر بيان مجلس وزراء جزر البهاما" تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

وأضاف البيان أن جزر البهاما سبق وأن أيدت حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وزارة الخارجية لجزر البهاما مثمنة "مساهمتها بتكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

ويذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، قررت في الثاني من شهر أيار/مايو الجاري الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس خلال شهر نيسان/ابريل الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي تصريحات سابقة له الشهر الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن دولاً أخرى في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريباً بدولة فلسطين بعد اعتراف جامايكا وباربادوس.