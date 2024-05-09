إعلام عبري يكشف: إسرائيل أنهت بناء 4 قواعد عسكرية تتيح إقامة دائمة لجنودها في غزة

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي أتمّ في الأيام الأخيرة بناء 4 قواعد عسكرية على طول ممر يعرف باسم "نتساريم"، يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، لافتة إلى أن القواعد "تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود".

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وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن القواعد "تتيح إقامة مريحة ودائمة لمئات الجنود"، الذين ينتمون الآن إلى لواءين احتياطيين أحدهما مسؤول عن تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل القطاع، لإيصال المساعدات الإنسانية.

ويفيد التقرير بأن الجنود ينتشرون في شريط عرضه حوالي ثلاثة كيلومترات، حول طريق سريع جديد قام الجيش الإسرائيلي بتعبيده ويبدأ عند المعبر 96 بالقرب من حدود كيبوتس بئيري، وينتهي عند نقطة التفتيش الساحلية حيث يتم إنشاء الرصيف البحري.

وفي مارس الماضي، أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أجرته شبكة "سي إن إن" أن طريقا يبنيه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة، والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".

وقالت شبكة سي إن إن حينها إن الطريق "يمتد الآن حوالي 6 كيلومترات من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع، ويقسمه إلى قسمين، ويعزل شمال مدينة غزة عن بقية القطاع".

وانتشرت تسمية الممر بـ"نتساريم" في إسرائيل، بناء على مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة، حملت نفس الاسم.

ويقول البعض إن من بين أهدافه تشكيل عائق أمام عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال القطاع، كما يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية كيف دمرت القوات الإسرائيلية عشرات المباني على جانبي الطريق.