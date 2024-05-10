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شاهد: خامنئي يدلي بصوته في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشورى الإيراني

علي خامنئي يصوت في انتخابات مجلس الشورى الإيراني في طهران، إيران، 10 مايو، 2024.
علي خامنئي يصوت في انتخابات مجلس الشورى الإيراني في طهران، إيران، 10 مايو، 2024. Copyright Vahid Salemi/AP
Copyright Vahid Salemi/AP
بقلم:  يورونيوز
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بدأت صباح، الجمعة، الجولة الثانية من انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي في إيران.

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وأدلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بصوته، الجمعة، في الجولة الثانية من انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإيراني، بعد أن  سيطر المحافظون على الجولة الأولى من الاقتراع في آذار/ مارس.

وسيصوت الناخبون في 22 دائرة انتخابية في أنحاء البلاد لاختيار 45 ممثلًا من بين 90 مرشحًا، 15 منهم يعتبرون معتدلين.

وفي العاصمة طهران، سيتم اختيار 16 نائبًا من بين 32 مرشحًا، جميعهم من المحافظين.

ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية يوم الإثنين المقبل، على الرغم من احتمال إجراء عمليات فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الأصغر قبل ذلك.

ويلعب مجلس الشورى الإيراني دورًا ثانويًا في حكم البلاد، ولخامنئي القرار النهائي في جميع شؤون الدولة المهمة.

وأظهر التلفزيون الرسمي خامنئي وهو يدلي بصوته، الجمعة، مباشرة بعد فتح مراكز الاقتراع، وحث الناس على التصويت وقال إن "انتخابات الجولة الثانية لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئيسية".

وفي انتخابات مارس/آذار، فاز المحافظون بـ 200 مَقعد من أصل 245 مقعدًا، في حين حصل المرشحون الأكثر اعتدالًا على الـ45 مقعدًا المتبقية.

وتم الإدلاء بإجمالي 25 مليون صوت، أي أن نسبة المشاركة كانت أقل قليلًا من 41%.

المصادر الإضافية • أ ب

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