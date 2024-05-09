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ترامب: انحياز بايدن إلى حماس يقود العالم مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة

الرئيس السابق دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام عند وصوله إلى محكمة مانهاتن الجنائية، نيويورك، 7 مايو 2024.
الرئيس السابق دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام عند وصوله إلى محكمة مانهاتن الجنائية، نيويورك، 7 مايو 2024. Copyright Sarah Yenesel/AP
Copyright Sarah Yenesel/AP
بقلم:  يورونيوز
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في منشور على منصة تروث سوشال الخاصة به، قال ترامب إن بايدن "يقود العالم إلى الحرب العالمية الثالثة".

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بسبب تصريحات الأخير عن عدم تزويد تل أبيب بأسلحة أمريكية إذا قررت اجتياح رفح بشكل موسع. وزعم ترامب أن بايدن يقف إلى جانب حماس في الصراع و"يقود العالم مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة".

وفي منشور على منصة تورث سوشال، قال ترامب أن "جو الملتوي يقف إلى جانب هؤلاء الإرهابيين"، في إشارة إلى حماس، "تمامًا كما انحاز إلى الغوغائيين المتطرفين الذين استولوا على حرم جامعاتنا، لأن مانحيه يمولونهم".

وأضاف ترامب: "بايدن ضعيف، وفاسد، ويقود العالم إلى الحرب العالمية الثالثة"، مدعيًا مجددًا أن الحرب بين إسرائيل وحماس لم تكن لتبدأ أصلًا لو كان هو (ترامب) رئيسًا.

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل بالصواريخ الدفاعية والأسلحة، ولكنه أكد أنه لن يتم تزويدها بهذه الأسلحة إذا قررت اجتياح رفح.

المصادر الإضافية • تايمز أوف إسرائيل

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