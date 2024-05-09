"حماس❤️بايدن ".. بن غفير يهاجم بايدن ولابيد يعلق: إذا لم يطرده نتنياهو فهو يعرض كل إسرائيلي للخطر

بقلم: يورونيوز

قال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل بالصواريخ الدفاعية والأسلحة، ولكنه أكد أنه لن يتم تزويدها بهذه الأسلحة إذا قررت اجتياح رفح.

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في أول رد إسرائيلي رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول عزم واشنطن وقف تزويد تل أبيب بالأسلحة إذا شنت هجوما واسع النطاق على رفح، غرد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح الخميس بشكل ساخر، قائلا "حماس تحب بايدن".

ويحاول بن غفير من خلال تغريدته، أن يلمح أن الحركة الإسلامية التي تحاول إسرائيل القضاء عليها منذ 7 أشهر بعد أن شنت هجومها المباغت على جنوب إسرائيل، هي تحب وراضية عن أداء الرئيس الأمريكي وقراراته.

في إشارة واضحة إلى أن بايدن يقوم بما يرضي وما يصب في صالح أعداء إسرائيل أي حماس.

ليرد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على تغريدة بن غفير عبر منصة "إكس"، قائلًا إذا لم يطرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل جندي، وكل إسرائيلي للخطر.

وكان بايدن قد أكد في مقابلة أجراها الأربعاء مع شبكة "سي إن إن"، أن بلاده لن تزود إسرائيل ببعض أنواع الأسلحة لا سيما أنواع محددة من القنابل والقذائف المدفعية، التي قد تستخدمها في شن هجوم واسع النطاق على رفح بسبب القلق على سلامة أكثر من مليون مدني لجأوا إلى المنطقة الواقعة في جنوب القطاع.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل بالصواريخ الدفاعية والأسلحة، ولكنه أكد أنه لن يتم تزويدها بهذه الأسلحة إذا قررت اجتياح رفح.

وتمثل تصريحات الرئيس الأمريكي أول موقف علني وواضح لبايدن حتى الآن بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، وجاءت في أعقاب قراره بإيقاف شحنة قنابل ثقيلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف من أن حليف الولايات المتحدة يقترب من الهجوم على المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

ورغم التحذيرات والضغوط الدولية، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عازمًا على شن هجوم بري واسع على رفح، المدينة التي يزعم أنها آخر معقل لحركة حماس التي توعّدت تل أبيب بالقضاء عليها.