شاهد: لحظة اقتلاع الأشجار واحدة تلو الأخرى بفناء منزل في ميشيغان إثر مرور إعصار مدمّر

بقلم: يورونيوز

تجتاح عواصف شديدة وسط وجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هبوب أعاصير مدمرة وتساقط البرد، ومقتل شخصين في ولاية تينيسي وآخر في ولاية كارولينا الشمالية.

اعلان

وثق مقطع فيديو من بورتاج بولاية ميشيغان الأمريكية اللحظة التي أطاح فيها إعصار بأشجار متعددة في الفناء الأمامي لأحد المنازل.

ويظهر في الفيديو سقوط شجرة تلو الأخرى بسبب الريح العاتية، وسط تناثر أوراق الشجر وسقوط بعض الأفرع جراء الجو المتقلب الذي تشهده المنطقة، فقد ضربت ثلاثة أعاصير الجزء الجنوبي الغربي من ولاية ميشيغان، وفقًا لما ذكره خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية ناثان جيروزال.

وأعلنت حاكمة الولاية، غريتشن ويتمير، حالة الطوارئ في أربع مقاطعات.

وقد تضررت منطقة بورتاج في مقاطعة كالامازو بشكل خاص، حيث دُمر أكثر من عشرة منازل، وحوصر حوالي 50 شخصًا بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.