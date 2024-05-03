Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: "السحابة الخارقة" تضرب شمال فرنسا وهطول برَد بحجم حبة البرتقال

حبات البرَد التي هطلت مع العاصفة
حبات البرَد التي هطلت مع العاصفة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ضربت عواصف رعدية مناطق في شمال شرق و جنوب شرق فرنسا عند منتصف ليل الأربعاء، وتسببت بمقتل امرأة، وإغلاق مطارات، وتلف محاصيل زراعية بسبب هطول جزيئات ضخمة من البَرَد.

اعلان

تسببت انهيارات طينية في وفاة امرأة في كورميل بمحافظة أيسن، وأصيب زوجها ونقل إلى المستشفى. وقد دمر منزلهم بسبب طوفان المياه والطين.

 بدأت الظاهرة حوالي منتصف الليل، وجرف تدفق المياه كل شيء في طريقه، مٌلحقاً أضراراً جسيمة بعدة منازل بعد أن جرف الأثاث وأغرق . وبدرجة أقل، تأثر نحو أربعين ساكنًا آخرين بالحادثة الشديدة.

وأفادت المحافظة أن خدمات الطوارئ "سارعت إلى مكان الحادث"، وتم نشر حوالي 56 من رجال الإطفاء إلى جانب قوات الدرك.

وتُعرف هذه الظاهرة بال"سوبرسيل" أو عاصفة السحابة الخارقة، وهي إحدى الظواهر الطبيعية الغربية والتي تحتاج إلى ظروف جوية معينة واستثنائية، ويصاحبها عادة وابل كثيف من حبات البرد التي قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات، أي بحجم حبة البرتقال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بالأرقام.. عمّال غزة في مهب الحرب: بين قتيل وعاطل الآلاف يكابدون ظروفا قاهرة

شكوى ضد غوغل بعد طردها موظفين احتجوا على تعاقدها مع إسرائيل

أمريكا تحذر من إشراف الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية

ضحايا عاصفة فرنسا تغير المناخ