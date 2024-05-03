شاهد: "السحابة الخارقة" تضرب شمال فرنسا وهطول برَد بحجم حبة البرتقال

بقلم: يورونيوز

ضربت عواصف رعدية مناطق في شمال شرق و جنوب شرق فرنسا عند منتصف ليل الأربعاء، وتسببت بمقتل امرأة، وإغلاق مطارات، وتلف محاصيل زراعية بسبب هطول جزيئات ضخمة من البَرَد.

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تسببت انهيارات طينية في وفاة امرأة في كورميل بمحافظة أيسن، وأصيب زوجها ونقل إلى المستشفى. وقد دمر منزلهم بسبب طوفان المياه والطين.

بدأت الظاهرة حوالي منتصف الليل، وجرف تدفق المياه كل شيء في طريقه، مٌلحقاً أضراراً جسيمة بعدة منازل بعد أن جرف الأثاث وأغرق . وبدرجة أقل، تأثر نحو أربعين ساكنًا آخرين بالحادثة الشديدة.

وأفادت المحافظة أن خدمات الطوارئ "سارعت إلى مكان الحادث"، وتم نشر حوالي 56 من رجال الإطفاء إلى جانب قوات الدرك.

وتُعرف هذه الظاهرة بال"سوبرسيل" أو عاصفة السحابة الخارقة، وهي إحدى الظواهر الطبيعية الغربية والتي تحتاج إلى ظروف جوية معينة واستثنائية، ويصاحبها عادة وابل كثيف من حبات البرد التي قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات، أي بحجم حبة البرتقال.