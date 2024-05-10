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بعد إحباط مؤامرة لاغتياله.. زيلينسكي يقيل رئيس حرسه الشخصي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Copyright Andrew Kravchenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Andrew Kravchenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رئيس جهاز حرس الدولة، بعد اعتقال ضابطين من الحرس بعد مزاعم عن مخطط روسي لاغتيال الرئيس.

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ومنذ العام 2019، يقود سيرهي رود التفاصيل الأمنية للرئيس.

وتم الكشف عن إقالة رود في مرسوم نشر على الموقع الرئاسي الأوكراني.

ولم يكشف المرسوم السبب وراء إقالته. ومع ذلك، كانت إدارة حرس الدولة تعتبر أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل سلامة الرئيس، ولكن أيضا من أجل سلامة الشخصيات الرئيسية الأخرى في أوكرانيا وعائلاتهم.

ويشتبه في أن العقيدين في حرس الدولة اللذين اعتقلا يوم الثلاثاء ينتميان إلى شبكة عملاء يديرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وتحدث زيلينسكي عدة مرات، عن محاولات روسية لاغتياله، ولكن الكشف الأخير شمل أيضًا حاشيته بالإضافة إلى رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف ورئيس جهاز أمن الدولة في جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك.

وقال ماليوك هذا الأسبوع، إن المؤامرة كان من المقرر أن تتوج "بهدية لبوتين" قبل تنصيبه كرئيس للبلاد لولاية خامسة يوم الثلاثاء.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن مقربين من الحارس الشخصي للرئيس زيلينسكي كانوا يخططون لاختطافه وقتله، بينما كان بودانوف عرضة للهجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل المضادة للدبابات.

لم يظهر أي دليل على أن سيرهي رود، البالغ من العمر 47 عامًا، متورط في هذه الادعاءات، على الرغم من أن أحد المعتقلين، أندريه هوك، كان يُعتبر صديقًا شخصيًا. وذكرت تقارير أوكرانية أنهما درسا معًا في أكاديمية قوات الحدود منذ سنوات طويلة.

وتم تعيين رود ليكون الحارس الشخصي الأول لزيلينسكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأُعلن يوم الخميس أيضًا نقل العقيد سيرهي لوبانشوك، قائد القوات الخاصة، من منصبه بعد مرور أشهر قليلة فقط من توليه المنصب.

وفي فبراير الماضي، تم تغيير الشخص الذي كان يقود الدفاع عن أوكرانيا خلال الهجوم الروسي، وهو الجنرال فاليري زالوزنيي. وقد تم تعيينه الآن سفيرًا لأوكرانيا في المملكة المتحدة وحصل على لقب "بطل أوكرانيا".

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