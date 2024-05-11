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واشنطن تمنح كييف حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار

جنود أوكران في موقع استهدفه الجيش الروسي في خاركيف
جنود أوكران في موقع استهدفه الجيش الروسي في خاركيف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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وافقت الولايات المتحدة على دفعة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وهي الدفعة الثالثة منذ موافقة الكونغرس على تمويل إضافي إلى كييف في أواخر نيسان/ أبريل.

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وأعلنت الولايات المتحدة عن الحزمة الجديدة يوم الجمعة، وفي الوقت الذي تقدمت فيه القوات الروسية في أكثر من محور خلال الأشهر السابقة ومحاولة كييف صدّ الهجمات على مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس من أن بلاده تواجه "وضعًا صعبًا حقا" في الشرق، لكنه قال إن إمدادات جديدة من الأسلحة الأمريكية قادمة و"سنكون قادرين على وقف" الهجمات الروسية.

تتضمن الحزمة راجمات الصواريخ "هيمارس" HIMARS، بالإضافة إلى الذخيرة، وكذلك ذخائر لأنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة صواريخ أرض جو والمدفعية والذخائر المضادة للطائرات والدبابات، ومجموعة من المركبات المدرعة، مثل مركبات برادلي والمركبات المضادة المقاومة للألغام، كما تشمل زوارق نهرية.

وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة وبشكل طارئ على بيع أوكرانيا منظومة "هيمارس" مقابل نحو 30 مليون دولار بعد تقدم كييف طلبًا لشراء 3 من هذه المنظومة بتمويل ألماني.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية تهدف جزئيًا إلى مساعدة أوكرانيا على صد الهجمات الروسية المتزايدة للسيطرة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وأشار كيربي إلى أن روسيا شنت فعلًا عمليات توغل أولية في المناطق المحيطة بمدينتي فوفشانسك وليبتسي بالقرب من خاركيف.

وأضاف كيربي: "من الممكن أن تحقق روسيا المزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة، لكننا لا نتوقع أي اختراقات كبيرة". وتابع: "مع مرور الوقت، فإن تدفق المساعدات الأمريكية سيمكّن أوكرانيا من الصمود في وجه هذه الهجمات على مدار عام 2024".

قدمت الولايات المتحدة حتى الآن حوالي 50.6 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط / فبراير 2022.

المصادر الإضافية • أ ب

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